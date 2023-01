Promesses d’ivrogne

Faire plus d’exercice, me prendre en main, moins dépenser, moins boire, passer plus de temps avec ma famille...

Chaque année, on dit la même chose.

Et chaque année, on repousse ces belles promesses à l’année suivante.

AUTO, BOULOT, PORNO, DODO

Facile de prendre des résolutions dans le temps des Fêtes, les pieds sur le pouf ou les fesses dans le sable !

La vie est sur pause et le manège s’est arrêté de tourner.

On a le temps de penser, de lire, de se construire de beaux châteaux en Espagne, avec des billets de loto gagnants qu’on n’a même pas achetés...

Mais il suffit que le train-train quotidien reparte de plus belle pour que les promesses prennent le bord, comme un jouet dont on se lasse après une semaine passée à quatre pattes devant.

Il y a le boulot qui revient et qui nous prend à nouveau par le col de chemise, et avec le boulot, le stress, et avec le stress, la cigarette, l’alcool et la bouffe...

Adieu, gym, livres, enfants !

Et bonjour les kilos en trop et les soirées passées à ronfler devant la télé...

On pensait changer notre vie, et on se retrouve prisonnier d’un éternel jour de la marmotte.

D’UN COUP !

Savez-vous comment on change ses mauvaises habitudes ?

Pas en se disant : « La semaine prochaine, demain, à la première heure du premier matin de la nouvelle année... »

Mais en le faisant, là, tout de suite.

Paf !

Changer sa vie comme on arrache un diachylon. D’un coup.

C’est la seule façon.

Car plus on repousse, moins on le fait.

Vous seul

Qui vous empêche de faire plus d’exercice, de moins boire et de moins manger ?

Vous seul.

Vous n’arrêtez pas de pester contre les barreaux de votre cage qui vous retiennent captifs alors que vous avez la clé dans votre poche.

Allez, insérez-la dans la serrure et tournez.

Clic !