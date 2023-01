Quel est le vrai visage du CH ?

L’année 2023 nous révélera le véritable visage des Canadiens. La chaîne de bicycle a débarqué récemment et le Tricolore commence à ressembler à l’équipe de Dominique Ducharme du début de saison de 2021-22.

Remarquez que ce n’est pas un blâme envers Martin St-Louis ou encore envers Ducharme qui, à mon avis, a reçu beaucoup trop de critiques pour les insuccès des siens à l’époque. Il s’est retrouvé dans un contexte particulier avec une épidémie de blessures, de surcroît. Inutile d’élaborer là-dessus.

Le Tricolore n’a pas les ressources pour participer aux séries éliminatoires et on s’en doutait, mais on se demande quand même quelle est son identité, car jusqu’à tout récemment, on tenait le coup. Je veux voir du caractère.

Aujourd’hui, les Canadiens sont bons derniers dans la division Atlantique et ils espèrent mettre fin à une série de cinq défaites d’affilée, ce soir à Nashville, mais quelle équipe allons-nous voir ?

Je vous ai dit à quelques reprises que ça me dérangeait de voir l’équipe accepter la défaite, mais là, on vient de se faire laver 7-2 en Floride et 9-2 à Washington. C’est inacceptable et ça ressemble au début de saison 2021-22. Ça prend une réaction forte.

Sans dire que les gardiens Jake Allen et Samuel Montembeault ont faussé la donne, ils ont réussi à voler quelques matchs ici et là et à maintenir l’équipe à flot, mais ils devront se redresser. St-Louis dit que son équipe est fragile, mais si les gardiens tremblent eux aussi, ça va être pénible.

L’entraîneur devra trouver des solutions de son cru. Sur la route, c’est plus difficile pour Nick Suzuki et Cole Caufield qui doivent rivaliser avec les meilleurs trios adverses. La blessure à Sean Monahan fait mal et les autres attaquants semblent être incapables de prendre la relève.

St-Louis dit les bonnes choses, ne semble pas paniquer, mais il devra appuyer sur les bons boutons pour relancer son équipe qui n’a gagné qu’une seule fois à ses neuf dernières sorties.

Réduire le nombre de buts alloués avec une jeune défensive n’est pas facile, d’autant plus qu’on vient de perdre les services du prometteur Kaiden Guhle, mais il va falloir composer avec la situation.

Xhekaj me rappelle Souray

Revamper le jeu de puissance est une priorité et on a vu de belles choses de la part de Arber Xhekaj récemment. Il bouge bien la rondelle et possède un excellent tir. Ce gars-là est la surprise de l’année à Montréal et il m’impressionne. Il pourrait devenir un nouveau Sheldon Souray.

J’étais là lorsque Souray est arrivé chez le Canadien en mars 2000. On ne s’attendait pas à grand-chose de sa part, mais il est éventuellement devenu un pilier de l’attaque massive avec des saisons de 20, 27 et 38 buts entre 2003 et 2007.

Je ne dis pas que Xhekaj égalera Souray, mais il démontre assez de potentiel pour qu’on lui donne la chance d’occuper le point d’appui, d’autant plus que les résultats avec cinq attaquants sur le jeu de puissance n’ont pas été concluants.

Je suis certain que le directeur général Kent Hugues aidera son entraîneur s’il le peut, mais comme il n’est pas en mode achat, c’est à St-Louis de trouver les réponses avec le personnel qu’il a sous la main.

On en demande beaucoup à Suzuki et Caufield et c’est aux vétérans de venir à leur rescousse. Ça va prendre du leadership pour éviter de céder à la panique et le joueur le plus important de ce côté sera Brendan Gallagher. En espérant que les gardiens tiennent le coup.

On dit que c’est après les Fêtes qu’on sépare les hommes des enfants dans la LNH. Si on plonge davantage, je connais un bon joueur junior qui pourrait accélérer la reconstruction du CH si jamais les astres s’alignaient. Ce Connor Bedard est incroyable.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Superbe Classique hivernale

Photo AFP

Je n’ai rien raté de la Classique hivernale au Fenway Park, hier, à commencer par les cérémonies d’avant-match. Les Penguins et les Bruins nous ont offert tout un spectacle, et il y avait quelque chose de magique à voir des patineurs dans ce stade mythique. J’espère que l’on répétera l’expérience à des endroits comme le Wrigley Field de Chicago. De plus, je trouve que dans les dernières années, on a beaucoup amélioré la qualité de la glace dans les matchs d’extérieur et que ça paraît dans la qualité du jeu. Gary Bettman peut se réjouir de ce qu’il a vu hier.

Quelle saison pour les Bruins !

Photo AFP

Les Bruins ont trouvé le moyen de battre les Penguins et s’ils poursuivent dans la même veine, il y a plusieurs trophées qui aboutiront à Boston, dont le Lady Byng (joueur le plus gentilhomme), le Jack-Adams (meilleur entraîneur), le Vézina (meilleur gardien), le Jennings (équipe ayant accordé le moins de buts) et celui des Présidents (meilleure équipe au classement général). Vous aurez reconnu Patrice Bergeron, Jim Montgomery et Linus Ullmark chez les récipiendaires. Le leadership a un effet décisif dans cette formation et c’est bon aussi de voir que des gars tels que Montgomery et Ullmark profitent de leur deuxième chance.

Ullmark m’impressionne

Photo AFP

Plusieurs doutent encore du gardien des Bruins, Linus Ullmark, mais je l’ai observé attentivement, hier, et il m’a impressionné. Son jeu de position est impeccable, il ne bouge pas inutilement et il est compact. Il ne se sort pas du jeu et ne laisse pas de trous comme le fait parfois mon ami à Calgary, Jacob Markström. Ullmark est un bel exemple pour les gardiens à gros gabarit. Il a l’air d’un gars sûr de ses moyens et pour tenter de marquer comme il l’a fait à 2 à 1, en fin de rencontre, ça prend beaucoup de confiance.