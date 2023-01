Quelle séquence de Vasilevskiy

Un des critères les plus révélateurs dans l’analyse de performance des gardiens de but est la constance, et présentement, le portier du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy est dans une séquence exceptionnelle de 12 matchs de qualité d’affilée.

Par match de qualité on entend un taux d’efficacité de ,900 ou plus, car lorsqu’un gardien arrête au moins 90 % des tirs dirigés contre lui, il donne à son équipe une chance de gagner. Depuis le 25 novembre, Vasilesvsky n’a accordé trois buts à l’adversaire que deux fois. Il a cinq matchs d’un but et cinq de deux buts.

Sa fiche depuis le 25 novembre est de 9-3-0/,942/2,29, et dans ses trois défaites, il a accordé deux buts chaque fois. Que demander de plus à un gardien ? Les microstatistiques de Clear Sight Analytics révèlent qu’il a sauvé 11,16 buts de plus que la normale depuis cette date, soit presque un par match.

Toujours depuis le 25 novembre, Linus Ullmark (8,63), Juuse Saros (7,69), Darcy Kuemper (7,45) et Craig Anderson (5,77) sont ceux qui ont sauvé le plus de buts après Vasilevskiy.

Intense et passionné

On a constaté mercredi dans le duel contre les Canadiens à quel point Vasilevskiy était intense et toujours aussi passionné. Vingt-quatre heures plus tard, il était de retour devant son filet contre le gagnant du trophée Vézina, son compatriote Igor Shesterkin, des Rangers de New York.

Il s’agissait d’un duel au sommet entre les deux meilleurs gardiens des années 2020, et après 65 minutes de jeu et un total de 86 tirs au but, c’était l’impasse 1 à 1. Vasilesvskiy, qui avait stoppé 45 tirs, a eu le meilleur en tirs de barrage avec cinq arrêts sur six tentatives.

Les deux Russes ont été tout simplement intraitables, car selon la qualité des tirs reçus Vasilevskiy aurait dû accorder au moins quatre buts (4,36), et Shesterkin, quatre (3,96).

Les étoiles de la semaine

Avec une semaine parfaite de 3-0-0/,950/1,62, Vasilevsky a gagné six rangs et se retrouve au 5e échelon de notre classement hebdomadaire. Il vient de faire son entrée dans la course au trophée Vézina.

Antti Raanta (3-0-0/,951/1,62) et Jake Oettinger (3-0-0/,940/1,67) sont nos autres étoiles de la semaine. Oettinger, qui a occupé le premier rang en début de saison, vient de réintégrer le top 4.

Monsieur « Caoutchouc »

On ne peut pas dire que les joueurs des Ducks d’Anaheim ont facilité le retour au jeu de leur gardien, John Gibson. Après deux semaines au rancart, l’Américain de 29 ans a été accueilli par un bombardement en règle de 51 tirs, dans un match local en plus, contre les Golden Knights de Vegas. Malgré tout, Gibson (26e au top 30) a mené les siens à une victoire de 3 à 2 en tirs de barrage. Deux jours plus tard, c’était presque le retour à la normale alors que les Ducks n’ont accordé que 43 tirs aux Predators. Cette fois, Gibson a concédé six buts dans une défaite de 6 à 1.

Ainsi va la vie à Anaheim où, année après année, Gibson est parmi les gardiens les plus canardés du circuit Bettman. En une semaine, la moyenne de tirs par 60 minutes de Gibson est passée de 38,3 à 38,8. Il en était à une treizième sortie de 35 tirs ou plus pour une fiche respectable de 5-5-3.