Rivière Sainte-Anne: les chalets de pêche reviennent progressivement

Le travail est pratiquement tout à refaire sur la rivière Sainte-Anne. Alors que plusieurs chalets avaient déjà été installés sur la glace, on a dû les retirer quelques jours plus tard en raison du redoux et de la pluie.

Sur les 18 pourvoyeurs, quatre étaient en activité.

Mais voilà que le refroidissement attendu jeudi redonne le feu vert aux pourvoyeurs pour mettre en place les installations.

Par secteurs, la glace a atteint les 14 pouces d’épaisseur.

« Les poteaux ont penché au doux temps. Les fils, étant pesants, tirent sur les poteaux. Il faut tout redresser les fils et remettre ça droit », a détaillé Stéphane Roy du Centre de pêche Grimard.

D’ici le week-end, une centaine de chalets devraient avoir trouvé leur emplacement sur la glace et le coup d’envoi de la saison lui, devrait être donné à la mi-janvier.

Une quinzaine de jours de retard qui aura certainement des impacts financiers.

Même les commerces autour comme ce café et gîte ressentent le retard de saison.

Ici, on croit avoir perdu autour de 25 % des profits qu’on avait prévu.

« On augmente les heures, on augmente l’équipe, les horaires, on change le menu pour de la bouffe “confort”, quelque chose de chaud. C’est difficile de gérer tout ça, les pertes, pendant que la saison n’est pas encore commencée », a expliqué le copropriétaire du café La Tour Yacine Merzouk.

Pour les pourvoyeurs, la période des Fêtes représente jusqu’à 20 % de la saison.

« La saison se termine le 20 février donc il reste encore de bons week-ends. Les gens, c’est important qu’ils réservent parce que la saison va être rapide cette année, c’est un 85e anniversaire ! », a rappelé le porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la Rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte.

Les quelques chanceux qui ont pu inaugurer la saison ont confirmé que le poisson des Chenaux aussi est au rendez-vous.