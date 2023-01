Son fils «n’a eu aucune chance»

« Au moins, il est mort sans souffrir », se console le père du garçon de 5 ans décédé dans l’incendie qui a fait trois morts dans Portneuf la veille de Noël, estimant que des bougies utilisées à cause du manque de courant pourraient être à l’origine des flammes.

Des dizaines de proches se sont rassemblés à Saint-Basile, mardi, pour se recueillir devant les décombres d’un triplex qui a été rasé par les flammes aux aurores, le 24 décembre.

Des photos, des oursons et des fleurs ont été déposés sur les lieux du drame qui a emporté le petit Dylan Pelletier-Lirette, 5 ans, sa mère, Vanessa Pelletier, et le conjoint de celle-ci, Anthony Biasotto.

« Le plus dur, ça a été d’entendre mon autre fils me dire qu’il ne pourra plus jamais jouer avec son frère. Les prochains Noëls ne seront plus jamais pareils pour notre famille », a confié au Journal le père de l’enfant, David Lirette.

« Mon petit Boum Boum va veiller sur nous d’en haut... », a-t-il ajouté, les yeux remplis d’eau et la gorge nouée par l’émotion.

Photo Martin Lavoie

Un malheureux incident ?

La cause du brasier demeure inconnue pour le moment, la Sûreté du Québec mène actuellement une enquête pour faire la lumière à ce sujet. Mais le père de famille a sa propre hypothèse.

Comme la demeure était privée d’électricité en raison de la violente tempête qui a traversé le Québec, M. Lirette croit que des bougies auraient été allumées puis oubliées durant la nuit.

« Vanessa aimait ça utiliser des chandelles durant les pannes. Avec deux chats et deux chiens, probablement qu’il y en a un qui en a accroché une et que ça s’est propagé. C’était une vieille bâtisse », explique-t-il.

Le coroner lui aurait confirmé que l’intoxication à la fumée serait responsable de la mort de son fils, et non pas le feu en tant que tel.

« Il dormait, alors il n’a eu aucune chance. Mais au moins, il est mort sans souffrir », soupire M. Lirette.

Photo Martin Lavoie

Sortis in extremis

Ce tragique événement aurait pu faire deux victimes supplémentaires. Le couple qui vivait au rez-de-chaussée du bâtiment a pu sortir de la maison juste à temps grâce à une envie pressante.

« Mon beau-frère, qui ne boit jamais, avait pris quelques bières la veille. Il s’est levé tôt ce matin-là pour aller aux toilettes. C’est là qu’il a vu la fumée remplir la pièce », raconte Jonathan Laflamme, qui s’était rendu sur place pour venir en aide à sa sœur.

Mais quand les pompiers sont arrivés, il était déjà trop tard pour les voisins du dessus, souligne-t-il.

« Quand ils ont ouvert la porte à l’étage avec une hache, ils ont reculé et ont crié d’envoyer l’eau immédiatement. Le brasier était trop fort pour qu’ils puissent rentrer », ajoute M. Laflamme.

Les funérailles du petit Dylan auront lieu le 29 janvier, au complexe funéraire La Souvenance, près de Val-Bélair.

Les trois victimes

Dylan Pelletier-Lirette

Photo fournie par David Lirette

5 ans

Vanessa Pelletier

Photo tirée du Facebook de Vanessa Pelletier

36 ans

Mère de Dylan

Anthony Biasotto

Photo tirée du Facebook d’Anthony Biasotto

32 ans

Conjoint de Vanessa Pelletier