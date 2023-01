Un choc pour des partisans québécois à Cincinnati

Parmi un peu plus de 65 000 partisans enflammés au Paycor Stadium de Cincinnati, des amateurs québécois ont vite vu leurs ardeurs refroidies, mais ont aussi vécu de beaux moments de solidarité à la suite de la scène troublante impliquant Damar Hamlin.

Mathieu Labbé, de Sherbrooke, se trouvait au beau milieu d’un voyage de rêve du nouvel an en compagnie de trois compères. Après le match entre ses Vikings face aux Packers à Green Bay dimanche, le groupe a pris la route de Chicago pour ensuite filer à Cincinnati.

Ce qui devait être l’un des matchs les plus attendus de l’année entre Bengals et Bills a vite tourné au cauchemar.

«Au début, il y avait une belle animosité entre les partisans des deux équipes. Puis, c’est comme si la vie a arrêté de tourner.

«J’avais un chandail des Bills pour le match et quand l’incident est arrivé, les partisans des Bengals sont vite venus nous voir pour nous taper sur l’épaule et pour dire qu’ils pensaient à nous», a-t-il raconté.

Comme toute personne qui s’offre un tel voyage, il aurait bien sûr souhaité un autre dénouement, mais ses pensées ont vite dérivé vers le sort de Damar Hamlin.

«Probablement qu’à la télé, vous aviez plus d’information que nous autres dans le stade. On se demandait ce qui se passait, on a vite vu les joueurs des Bills se rassembler et pleurer. On a compris que c’était sérieux.

«C’était pas mal stressant. Dans ce temps-là, fuck le football, c’est la vie du jeune qui compte!», a-t-il raconté.

Un silence lourd

Carl Robertson, du Lac-Saint-Jean, avait son billet assez proche du terrain.

«Le temps s’est arrêté tout d’un coup. C’était le gros silence, c’était très lourd dans le stade. Un amas de joueurs s’est formé et on les entendait crier vers les lignes de côtés pour que des secours arrivent.

«J’étais entouré de fans des Bengals et personne ne parlait. Personne autour ne souhaitait que le match reprenne. Tout le monde a compris la gravité. Ça m’a marqué de voir la solidarité des Américains dans un tel moment», s’est-il exprimé.

Les joueurs des Bills ont été respectueusement applaudis lorsqu’ils ont quitté le terrain, complètement médusés.

«L’émotion était très palpable», a indiqué celui qui n’a jamais rien vu de tel dans la quinzaine de matchs de la NFL auxquels il a assisté.

Accolades dans les rues

Habituellement, les rues deviennent très bruyantes après une rencontre à la sortie d’un stade. À Cincinnati, c’était plutôt la consternation.

«En retournant vers l’hôtel, personne n’arrivait à croire à ce qui venait de se passer. J’ai vu plein de gens qui pleuraient, qui allumaient des briquets, qui se collaient. Tu ne souhaites jamais vivre ça, mais à quelque part, il y avait une belle leçon de vie là-dedans», a conclu M. Robertson.