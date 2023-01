Championnat mondial junior: un moment spécial pour le père de Connor Bedard

HALIFAX | Thomas Bedard suit religieusement le Championnat mondial junior depuis près de 40 ans. Jamais, toutefois, ne se serait-il imaginé qu’un jour, il y serait, avec son fils Connor et que ce dernier pulvériserait à peu près tous les records canadiens à l’événement.

Le père du jeune prodige est aux premières loges pour assister aux exploits de son fils depuis le début du tournoi. Le 1er janvier, sa femme Melanie et leur fille Madison les ont rejoint et ils étaient donc réunis, lundi soir dernier, pour cette soirée historique lors de laquelle Bedard a non seulement éclipsé cinq records mais surtout créé un moment qui restera à jamais dans l’histoire du Mondial junior, en inscrivant un but de toute beauté en prolongation pour permettre au Canada d’accéder à la demi-finale de demain.

«J’ai commencé à regarder ce tournoi dans les années 80. C’est un événement très spécial pour moi et de voir Connor y participer l’est tout autant. Tu ne t’attends jamais à battre des records à cet événement mais de le voir le faire, ce serait incroyable», mentionnait M. Bedard, rencontré dans les gradins du Scotiabank Center le 31 décembre tout juste avant le match contre la Suède, rencontre lors de laquelle il avait égalé la marque d’Eric Lindros pour le plus de points en carrière pour un joueur canadien avec 31.

Photo Agence QMI, John Morris

D’ailleurs, ce tournoi a quelque chose de spécial pour M. Bedard et on a été à même de le comprendre. Ce dernier avait donné rendez-vous à l’auteur de ces lignes une heure avant le match contre les Suédois. Après quelques difficultés à se trouver, nous étions finalement parvenus à se joindre alors que la période d’échauffement débutait.

M. Bedard nous avait alors poliment demandé s’il nous était possible de patienter à après l’échauffement, pour faire l’entrevue.

«J’ai une routine d’avant-match que j’aime suivre. Je suis très superstitieux. Je sais que ça ne change absolument rien mais il faut que je le fasse quand même!»

Au diable les records

S’il s’agit d’un moment spécial pour le père, on a presque l’impression que, pour Bedard, ça ne veut absolument rien dire tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas la médaille d’or au cou.

En fait, ce n’est pas qu’une impression, confirme le paternel.

«Connor ne pense pas à ces choses-là. Il veut seulement contribuer aux succès de l’équipe et sa façon de le faire, c’est en mettant des points au tableau parce que c’est le genre de joueur qu’il est. Ce n’est pas un joueur physique, ni un bagarreur. Il veut aider l’équipe à gagner la médaille d’or et les records lui importent peu. Ce qui est une bonne façon de penser.»

Getty Images via AFP

Vers la marque de Forsberg?

D’ailleurs, la marque absolue pour le plus de points en un seul tournoi demeure, techniquement, à la portée de Bedard. En 1993, Peter Forsberg avait récolté un impressionnant total de 31 points en seulement sept parties, dont 10 face au Japon.

Après cinq matchs cette année-là, Forsberg comptait 22 points et il en avait ensuite inscrit cinq contre la Finlande, puis quatre contre les Russes pour conclure la compétition.

À l’heure actuelle, Bedard a inscrit 21 points à ses cinq premiers matchs.

À noter également que Forsberg détient le record pour le plus de points en carrière au Mondial junior avec 42, huit de plus que Bedard en ce moment.

Le jeune canadien a certainement du pain sur la planche mais il semble que rien ne soit impossible, pour lui, présentement.