«Wokes»: les nouveaux hippies

Les mouvements sociaux qui transforment le monde tel qu’on le connaît ne surviennent jamais sans heurts. Ils s’opposent à une résistance féroce, surtout de la part des pouvoirs en place.

Ceux qu’on qualifie de wokes pour les dénigrer ne font pas exception. Celles et ceux qui les dénoncent sont certainement ceux qui se sentent les plus menacés dans leurs acquis et leurs privilèges.

L’éveil brutal d’une génération

« Ils rejetaient les valeurs traditionnelles, le mode de vie de la génération de leurs parents et la société de consommation. »

« L’ouverture à d’autres cultures, un besoin d’émancipation, la recherche de nouvelles perceptions sensorielles et d’états de conscience modifiés [...] »

« [...] Ils espéraient vivre librement, dans des rapports humains qu’ils voulaient plus authentiques. En rupture avec les normes des générations précédentes, le mouvement a eu une influence culturelle majeure, en particulier dans le domaine musical. La diffusion d’une partie des valeurs issues de ce courant a accéléré l’évolution des mœurs de la société occidentale dans son ensemble [...] »

Voilà les wokes bien décrits ! Mais non, on parle ici des hippies, ce mouvement qui a changé la face du monde dans les années 1960 et 70.

Juste retour des choses

Et qui réagissait le plus fortement à la libération sexuelle, aux hommes aux cheveux longs, aux avancées féministes, aux revendications pacifistes et au retour à la terre de hippies ?

Ceux-là mêmes qui avaient atteint la prospérité et le pouvoir selon les règles et l’ordre bien établi à l’époque.

C’est ironique de voir que plusieurs des hippies d’hier ont fini par se ranger dans un confort bien assumé pour aujourd’hui caricaturer et décrier ceux qu’on qualifie de wokes comme s’il s’agissait d’une hérésie.

Il y a, bien sûr, des dérives extrêmes dans tous les mouvements sociaux, mais n’est-ce pas là le prix à payer pour bouleverser l’ordre établi et faire entrer nos sociétés dans une ère nouvelle ?