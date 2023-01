DÉSORMEAUX, Gilles



À Saint-Jérôme, le 6 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Désormeaux, conjoint de Mme Louise Charbonneau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Carole, les enfants de Louise : Anik (Fred) et Hugo (Christina), ses petites-filles Charlotte (Nathan) et Juliette, son arrière-petite-fille Mila, son frère Gaston (Andrée Piché) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2023 de 14h à 17h au salon de la :Une liturgie au salon aura lieu ce même jour à 16h30.