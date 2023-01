LABELLE, Gisèle (née Gauthier)



À Laval le 18 décembre 2022 est décédée Mme Gisèle Gauthier Labelle.Elle laisse dans le deuil son époux Réal Labelle, ses enfants Michèle (André), Sylvie (Bernard) et Jean-François (Sylvie), ses petits-enfants Salomé, Sandrine et Laurie-Mei, ses soeurs Pierrette (Jean-Pierre) et Suzanne, son frère Gilles (feu Gabrielle), neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 janvier 2023 de 13h à 18h au Mausolée St-Martin, édifice à arrière du complexe funéraire :Une messe à sa mémoire aura lieu à 17h au même endroit.Au lieu des fleurs un don à la Société Alzheimer Laval serait apprécié.