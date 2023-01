GIRARD, Gabriel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gabriel Girard, survenu le 5 décembre 2022, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil Francine, ses filles Kim (Eric) et Catherine (Simon), ses petits-enfants Eve (Jonathan), Hugo (Xavier), Dominik, Hugo et Marilou, son arrière-petite-fille Juliette, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier de 10h30 à 12h30 à laUne cérémonie sera célébrée le samedi 14 janvier à 13h, en l'église de la paroisse St-Hubert, 5310 ch. de Chambly, St-Hubert, J3Y 3N7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne.La famille tient à remercier le personnel et les médecins de l'Hôpital Charles-Le Moyne.