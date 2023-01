LAFRENIÈRE, Pauline

(née Bonetto)



Le lundi 2 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Pauline Bonetto, de Vaudreuil-Dorion, épouse de feu Normand Lafrenière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzie, Gilbert et Julie (Daniel), ses petits-enfants Nathalie, Karina, Tania, Nadia, Laurence, Charles-Olivier, Édouard-Philippe et Océanne (Milo), ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille, ses précieux neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.Elle sera exposée aux :450-455-3131 |le dimanche 8 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 9 janvier dès 9h30.Les funérailles auront lieu le lundi 9 janvier 2023 à 11h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Un merci tout spécial à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Vaudreuil, en particulier Julie Vallée, pour les très bons soins prodigués.