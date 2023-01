LAMBERT, Pierrette



À Terrebonne, le 26 décembre 2022, est décédée Mme Pierrette Lambert, épouse de M. Jean-Jacques Bérard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marco (Nathalie) et Karyne (Steves), ses petits-enfants Samuel, Gabrielle, Matis et Noëmie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 8 janvier, de 12h à 17h, au :LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.info