DÉSAULNIERS, Alphondor



De Varennes, le 14 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Alphondor Désaulniers, époux de feu Françoise Jacob.Il laisse dans le deuil son fils Yves (Ghislaine Bissonnette), ses petits-enfants Yannick et Audrey, son beau-frère Gaston Dupont (feu Mariette Jacob), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 janvier 2023 à 13 h en la Basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes, suivi des funérailles qui auront lieu à 14 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Basilique Ste-Anne.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 652-9131Télécopieur: (450) 655-0941