St-Jean, André Olivier, Lise



Monsieur André St-Jean est décédé le 3 décembre 2022 et son épouse Madame Lise Olivier l'a rejoint le 28 décembre 2022, tous deux âgés de 93 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Louise-Marie, André (Andrée) et Louis (Élisa), leurs petits-enfants Maxime, Florence, Maxime-Olivier, Valérie-Tatiana, Béatrice, Louis-Félix et Frédérique ainsi que leur arrière-petite-fille Juliette.La famille vous accueillera le samedi 7 janvier 2023 dès 14hsuivi de la cérémonie à 16h à la