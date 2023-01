EMOND, René



À Laval, le 24 décembre 2022, est décédée M. René Emond à l'âge de 90 ans. Homme travaillant et intègre, il était l'époux de Solange Provost Emond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles, Mireille et Nathalie, sa petite-fille, ses frères et soeurs, cousins et cousines ainsi que plusieurs nièces et neveux.La famille accueillera parents et amis le samedi 7 janvier de 13h à 17h au complexe :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 15h30.