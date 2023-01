SIMARD (née DAOUST), Lucille



À Montréal, le mardi 20 décembre 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Lucille Daoust Simard, épouse de feu Louis Simard.Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Stéphanie), ses petits-enfants Alexandra, François-Xavier et Julie (et sa mère Nicole), ses arrière-petits-enfants Raphaëlle et Philippe, sa nièce Suzanne Daoust, son complice des dernières années Bernard ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 21 janvier 2023, dès 13h, suivi de la cérémonie au salon du complexe.