Écosse: un week-end à la découverte d'Édimbourg

Ville de mystères et de légendes, Édimbourg est intrigante en tout point. Du quartier d’Old Town (vieille ville) à celui de New Town (nouvelle ville), elle vous offre un condensé de trésors architecturaux, dont plusieurs sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au son de la cornemuse et des histoires de fantômes, elle vous invite à faire un saut dans le passé.

Voici donc nos bons plans pour explorer la belle capitale écossaise le temps d’un week-end.

VENDREDI

16h - Flâner dans Old Town

Rien de mieux qu’une balade à travers les rues pavées et les allées obscures d’Old Town pour vous imprégner de l’atmosphère unique d’Édimbourg. Rendez-vous sur le Royal Mile, l’artère principale de la vieille ville, afin d’explorer ses édifices historiques, ses passages secrets et ses boutiques. En chemin, arrêtez-vous à la cathédrale Saint-Gilles et laissez-vous émerveiller par la richesse architecturale de cet édifice religieux.

19h - Profiter de l’ambiance animée d’un pub

Empruntez Victoria Street, la rue la plus photographiée d’Old Town avec ses édifices colorés, pour rejoindre Grassmarket. C’est dans les pubs et les restaurants de cet ancien marché, qui a également servi de lieu d’exécution, que les visiteurs se mêlent aux étudiants lors de longues soirées arrosées. Pour profiter d’une ambiance chaleureuse et goûter les plats écossais traditionnels, poussez la porte du pub The White Hart Inn.

The White Hart Inn, 32-34 Grassmarket

SAMEDI

9h30 - Visiter le monument emblématique d’Édimbourg

Perché sur la colline de Castle Rock, à l’extrémité supérieure du Royal Mile, se trouve le château d’Édimbourg, l’attraction incontournable de la capitale écossaise. À travers la visite des remparts, des appartements royaux, des cachots, de la chapelle Sainte-Marguerite et des joyaux de la Couronne, vous en apprendrez davantage sur cette forteresse militaire qui témoigne de près de 1000 ans d’histoire.

Château d’Édimbourg, The Esplanade

12h - Pique-niquer dans les jardins de Princes Street

Pour recharger vos batteries, cap sur les jardins de Princes Street, un vaste espace vert qui marque la transition entre Old Town et New Town. Situé à l’emplacement de l’ancien lac Nor’ Loch, ce parc urbain se prête bien à une balade et à un pique-nique à l’abri des foules. Petit conseil: installez-vous près de la fontaine Ross pour profiter d’une jolie vue sur le château.

13h30 - Tomber sous le charme de Dean Village

À quelques minutes de marche de Princes Street, découvrez un petit havre de paix où le temps semble s’être arrêté. Traversé par la rivière Water of Leith, Dean Village était autrefois le quartier des moulins à eau. Une balade bucolique le long de ses berges vous permettra d’échapper à l’agitation du centre historique et de capter quelques clichés des jolies maisons en pierre qui bordent l’eau.

15h - Explorer New Town

Avec son architecture géorgienne et néoclassique, New Town offre un contraste saisissant avec les rues sombres et désordonnées d’Old Town. Construit vers la fin du 18e siècle pour les habitants les plus aisés d’Édimbourg, ce quartier s’étend au nord de Princes Street. En cas d’averse, rendez-vous à la Scottish National Portrait Gallery afin d’explorer ce bâtiment de style néo-gothique qui abrite les portraits des grands personnages qui ont contribué à façonner l’Écosse.

Scottish National Portrait Gallery, 1 Queen Street (entrée gratuite)

17h - Se dégourdir les jambes

En fin de journée, rejoignez le sommet de Calton Hill, à l’est de Princes Street, pour profiter d’une vue imprenable sur les toits de la ville. Celle qu’on surnomme régulièrement «l’Athènes du Nord», en raison de ses nombreux monuments historiques, est en fait une ancienne colline volcanique.

20h30 - S’offrir quelques frissons

Vous êtes friand d’histoires de fantômes? La rumeur voulant que la capitale écossaise soit l’une des villes les plus hantées au monde, vous prendrez plaisir à déambuler dans les rues d’Old Town une fois la nuit tombée. Différentes visites guidées vous mèneront à la rencontre de ses fantômes et de ses lieux les plus effrayants, à commencer par le fameux cimetière de Greyfriars.

City of the Dead, différents tours offerts au départ de la cathédrale Saint-Gilles

DIMANCHE

9h - Goûter les célèbres scones

Symbole par excellence de la cuisine écossaise, le scone est un petit gâteau croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Chez The Edinburgh Larder, un petit café d’Old Town, les scones sont servis selon la tradition écossaise, soit avec de la confiture de fraises et de la crème fraîche, et ils sont accompagnés de thé ou de café.

The Edinburgh Larder, 15 Blackfriars Street

10h30 - Visiter le Musée national d’Écosse

Des sciences à l’archéologie, en passant par la mode et le design, ce musée trace un portrait complet de l’histoire et de la culture écossaises. Regroupées par époque et par thème, les collections, qui s’étalent sur six étages, promettent de captiver petits et grands pendant plusieurs heures.

Musée national d’Écosse, Chambers Street (entrée gratuite)

13h - Marcher sur les traces de la royauté

À l’extrémité est du Royal Mile se dresse le palais de Holyrood, la résidence officielle de la famille royale lorsqu’elle séjourne en Écosse. Si cette dernière n’est pas sur place, vous aurez l’occasion de visiter les somptueuses salles de ce joyau de l’architecture classique. Ne manquez pas les appartements de Marie Stuart, la célèbre Reine d’Écosse qui a connu un destin tragique.

Palais de Holyrood, Canongate

15h - Prendre de la hauteur à Arthur’s Seat

Saviez-vous qu’il est possible de vous offrir un bain de nature en plein coeur de la ville? À quelques pas du palais de Holyrood se trouve «le Siège d’Arthur», un autre volcan éteint qui vous offre un panorama incroyable sur la ville, de la mer aux collines de Pentland Hills. Il s’agit de l’endroit idéal pour conclure ce magnifique séjour à la découverte de la capitale écossaise.