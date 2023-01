DOUVILLE, Constant



À Montréal, le 20 décembre 2022, est décédé à l'âge de 95 ans, Constant Douville.Il a eu une belle carrière de 35 ans dans l'enseignement à la Commission scolaire de Montréal, notamment comme directeur à l'école Notre-Dame-du-Foyer. Sportif accompli, ce fut un mari aimant et attentionné, un père extraordinaire et un grand-père adoré. Il a laissé un souvenir impérissable à tous ceux qui l'ont connu.Son absence causera un grand vide pour son épouse Simone, ses filles Claudine (Simon) et Guilaine (André), ses petits-enfants Nicolas (Léa), Marc-Antoine (Valérie), Gabriel (Juliana), Caroline (Kim) et Roseline (Maxim), son arrière-petit-fils Miko, son frère Georges (feu Hélène), ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,le vendredi 6 janvier 2023 de 11h à 15h. Suivra une cérémonie religieuse à l'église Saint-Joseph, sise au 10050 boulevard Gouin Est à Rivière-des-Prairies, à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou des dons à la Société Alzheimer.