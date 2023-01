LATENDRESSE, Gratien



Gratien Latendresse est né le 24 juin 1930 et il est décédé le 15 décembre 2022. Il était le fils de feu Henri Latendresse et feu Emilianna Loyer.Il laisse pour se souvenir de lui, Claudette Bergeron son épouse. Il a parrainé deux familles du Laos, dont la famille de Poukame (Kevin Campeau) et Claude Laphengphratheng (Clara Grondin) et la famille de Panekham et Kamphon. Il laisse également ses soeurs Huguette, Lilianne (feu Guy Papineau), Hélène (Michel Riopel), (feu Claude Raymond); son frère Germain (feu Françoise Boulanger); ses beaux-frères Claude (Marthe Desgagné) et Raoul Bergeron (Solange Gagnon). Il est allé rejoindre ses soeurs Thérèse (feu Marcel Fagnant), Réjeanne (feu Roger Pilon), Jeannine (feu Claude Poitras) et Lyse, ses frères Émilien (feu Fernande Laporte), Clément (Jeanne Lagacé) et Jean-Marc (Francine Carufel). Il laisse aussi de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces dont certains avec qui il avait noué des liens privilégiés. Il laisse aussi de bons vieux et loyaux amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 7 janvier 2023 de 12h à 14h, en l’église de L’Épiphanie sise au 133 rue Notre-Dame, J5X 2V8. Les funérailles auront lieu à 14h. L’inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de L’Épiphanie.Au lieu d'envoyer des fleurs, en souvenir de Gratien, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons aux missions des Clercs de Saint-Viateur. Des enveloppes réservées à cet effet seront mises à votre disposition à l’église.