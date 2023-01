MARULLO (née MAINVILLE)

Jeannine



À Laval, le jeudi 15 décembre 2022, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Jeannine Mainville Marullo.Elle laisse dans le deuil son époux André, son fils Roger (Monique), son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 8 janvier 2023, dès 12h, suivi de la cérémonie en la chapelle du complexe à 16h.