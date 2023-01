PARKS THOMAS, Claudia



À l'hôpital de St-Eustache, le 1er décembre 2022, est décédée à l'âge de 76 ans, Mme Claudia Parks, épouse de M. Ernest Thomas, demeurant à Lorraine, autrefois de Trois-Rivières. Elle était la fille de feu Glenn-Arthur Parks et de feu Georgette Bourassa.L'ont précédée, sa soeur Sandra Parks, son frère Glenn jr. Parks, ainsi que sa belle-mère Sarah Doiron.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Ernest Thomas, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs : Maureen Parks (Serge Duval), Edith Blackburn (feu Glenn jr. Parks), Rose-Mai Doiron, Réjeanne Doiron (Dominic Comeau), Rolande Doiron, France-Hélène Richardson (Roland Larocque); sa nièce Mélissa Duval; son neveu et filleul Kevin Duval (Ève Lavertu); ses petites-nièces et son petit-neveu : Sarah-Jane et Ema-Jade (enfants de Mélissa) Lexie et Lennox (enfants de Kevin et Ève); ainsi que d'autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis au :TROIS-RIVIÈRES, QC, G8Z 1V6le samedi 7 janvier, jour des funérailles, à partir de 13 h. Une liturgie de la Parole suivra à 15 h, au Mémorial du Centre funéraire.Pour y assister par diffusion web :/services-offerts/ceremonie-en-directVeuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.Les cendres seront déposées au Mausolée Rousseau.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec (3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal, Qc, H2A 1B6).