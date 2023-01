CHARLAND, Madeleine



À Montréal, le 29 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Madeleine Charland.Elle laisse dans le deuil son époux Robert Forrest, sa fille Sonia Forrest (Jonathan Roy), ses petits-enfants Marilou et Samuel, son frère André (Monique Charland), sa soeur Micheline (Arie Sneep) ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Funéraire Urgel Bourgie / Athos du 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse, St-Laurent (Montréal), Qc H4N 2N6,dimanche le 8 janvier 2023 de 10h à 14h, suivi de la messe à la chapelle à 14h.Votre marque de sympathie à la mémoire de Madeleine peut être faite à Médecins Sans Frontières Canada.