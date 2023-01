LEVASSEUR, Pauline



Le 17 décembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée Pauline Levasseur, fille de feu Léo Levasseur et feu Rita Maurice.Elle laisse dans le deuil son époux Réjean Faucher, sa fille Lyanne (Vincent), son frère Michel (France).Outre sa famille immédiate, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Faucher: Nicole (Michel), Marcel (Hélène), Françoise et Jean (Sylvie), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis, notamment les familles Chartier-Hallé, Désir, Dion, Dickinson, Di Pasquale et Lagana.Un merci sincère à son neveu Michel Junior Levasseur pour son soutien tout au long de son séjour à l'hôpital.Un merci spécial pour les soins exceptionnels prodigués par le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, tout particulièrement à l'unité de greffe rénale et aux Dr Sénécal et Dr Tran.S'il vous plaît compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, section greffe rénale, ou encore à la Fondation du rein.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 Chemin de Chambly à Saint-Hubert le dimanche 8 janvier 2023 de 12h à 16h30. Une célébration aura lieu à 16h30.