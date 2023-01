CARON, Denise



À Montréal, le 3 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denise Caron, veuve de M. Fernand Quéry.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel et Pierre (Odette), son petit-fils Nicolas (Mélissa), ses 2 arrière-petits- enfants Charly-James et Léanne, son frère Pierre (Lorraine), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale dimanche 8 janvier de 14h à 16h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.Des dons à la Société Alzheimer Montréal seraient appréciés.