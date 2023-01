LAUZON, Pierrette " Pelo "

(née Léonard)



À St-Benoit, Mirabel, le 10 novembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Pierrette Léonard, épouse de feu Rémi Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Claude, François (Danielle) et Dominique (Martine), ses quatre petits-enfants, Donavan, Marjorie, Tommy et Samuel (leurs conjoints et conjointes) ainsi que son arrière-petit-fils Logan, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier 2023 de 18h à 21h en la salle paroissiale de Sainte-Scholastique, ainsi que le samedi 14 janvier dès 10h en l'église de Sainte-Scholastique, suivi des funérailles à 11h. Sous la direction de:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre d'hébergement de Saint-Benoit.