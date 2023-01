MARTINEAU BRUNETTE, Gisèle



À Chambly, le 29 décembre 2022, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Gisèle Martineau, épouse de feu Gérard Brunette.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Jocelyne (Daniel) et Lise (Jean-Pierre) ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 8 janvier 2023 de 13h à 17h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISE, VERDUN514-769-3867stationnement et rampe d'accès disponibles