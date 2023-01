MARTIN, Lise



À Montréal, le 7 décembre 2022, est décédée Lise Martin. Prédécédée par ses parents, Gérard Martin et Gisèle Nadeau, et par sa soeur Ginette (Michel), elle laisse dans le deuil son frère Jean-François, sa belle-soeur Marie-Joëlle, son neveu Liam, son oncle Claude (Claudette prédécédée) ainsi que plusieurs autres parents et amis.En conformité avec les volontés de Lise, il n'y aura pas d'exposition et ses cendres seront dispersées.La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à Dre Marie-Claude Delisle et à Mme Léa Bou-Malham, T.S., aux équipes soignantes de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi qu'aux membres de la direction et du personnel de la Résidence Anjou.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréalou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.www.serviceactuel.com