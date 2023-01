LUSSIER (COUTURE)

Bernadette



Paisiblement à son domicile de Varennes, le 28 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Bernadette Couture, épouse de M. Gilles Lussier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Yves Dubé) et Jean-Philippe, sa petite-fille Rosie, ses soeurs Thérèse (Michel Beauchamp) et Danielle, son beau-frère Claude (Thérèse Riendeau), sa belle-soeur Lise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 6 janvier 2023 de 14 h à 16 h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 | Téléc. : (450) 655-0941Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles LeMoyne.