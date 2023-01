LANTHIER, Thérèse

(née Laframboise)



De Saint-Placide, le 28 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Laframboise, épouse de M. Guy Lanthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, ses 2 petites-filles, Maude (Simon) et Milène, son frère Réjean (Thérèse), son beau-frère Guy (feu Françoise), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 janvier de 10h à 14h à la salle municipale de Saint-Placide.Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église de Saint-Placide, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.SAINT-EUSTACHE 450-473-5934