Attaque à la machette au Nouvel An: l’accusé de 19 ans voulait commettre une attaque jihadiste

Un Américain radicalisé de 19 ans, qui a attaqué des policiers à la machette le soir du Nouvel An à New York et voulait commettre une attaque jihadiste, a été placé en détention mercredi après son inculpation, a indiqué une source judiciaire.

• À lire aussi: Un jeune homme de 19 ans accusé d’avoir attaqué des policiers à la machette à New York

• À lire aussi: Le tireur du métro de New York plaide coupable d’actes terroristes

Le jeune homme, Trevor Bickford, est accusé d'avoir attaqué trois agents samedi soir près de Times Square, où des New-Yorkais et des touristes du monde entier se rassemblent par milliers le soir du réveillon.

D'après la plainte de la police, il a porté plusieurs coups et causé des blessures à la tête et aux épaules des agents, sans mettre leurs vies en danger, avant d'être immobilisé.

«Je voulais tuer un officier en uniforme (...) j'ai crié Allah Akbar», a-t-il déclaré «en substance» lors d'un premier interrogatoire, indique ce document judiciaire rendu public mercredi.

Originaire de l'État du Maine, dans le nord-est des États-Unis, le jeune homme avait manifesté des signes de radicalisation islamiste avant les faits et, selon des sources citées par les médias, il portait sur lui un journal intime dans lequel il avait exprimé son désir de rejoindre les rangs des talibans afghans et de mourir en martyr.

La police fédérale l'avait interrogé à la mi-décembre après avoir été informée par un de ses proches de propos jihadistes et surveillait ses activités sur internet, ont confié des agents à la chaîne NBC sous couvert d'anonymat.

«Il a expliqué que dans un premier temps, il voulait voyager à l'étranger, mais qu'il a ensuite décidé de venir à New York en premier pour tuer et mener le jihad», a assuré la procureure Lucy Nicholas lors d'une audience de comparution devant un tribunal de l'État de New York, à Manhattan.

Son placement en détention a été ordonné dans la foulée.