LAPOINTE, Robert



De Terrebonne, le 22 décembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Lapointe, conjoint de Sylvie Lauzon.Il laisse dans le deuil ses fils, Stéphane et Jean-Luc, son frère Richard (Joyce) ainsi que sa soeur Claudette. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe, Pascal (Josée) et Christian, ses petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 janvier 2023 de 14:00 à 17:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES J5N 3L6Une liturgie sera célébrée le jour même à 16:00.