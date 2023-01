TALASLIAN, née KAVALDJIAN

Sona



Notre chère mère, Sona, est allée au ciel cette semaine, où elle a toujours appartenu.Elle laisse en deuil son époux Mardig, son fils Ara, sa fille Linda, parents et amis.Elle était une femme et une mère remarquable. Un exemple pour notre famille entière, et plusieurs autres, pour sa vie entière, jusqu'à la fin.Elle est partie avec une bravoure sans équivoque. Aucune peur, aucun regret et un sens du devoir accompli pour tout ce qui compte pour de vrai dans la vie. Bref, un savoir vivre exceptionnel.Nous allons l'honorer en continuant à vivre tel qu'elle nous a appris par son exemple.L'inhumation de son corps avec prières aura lieu le lundi 9 janvier à 11h au cimetière Mont-Royal (1275 Ch. de la Forêt, Outremont.)Maman adorait les oiseaux, tous les animaux, son jardin et la nature. Si vous aimeriez, vous pouvez faire un don à la Fédération canadienne de la faune ou à la fondation MIRA en mémoire d'elle.