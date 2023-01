MALBEUF, Rita



C'est avec un pincement au coeur que nous vous annonçons le décès de Rita Malbeuf. Elle nous a quittés paisiblement le 27 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, à sa résidence de Lachine.Alors qu'elle est partie rejoindre sa fille, Louise, de qui elle s'ennuyait tant, son départ rapide laissera un grand vide autour de nous.Outre son époux des 65 dernières années, Hubert, elle laisse dans le deuil ses deux petites-filles et leur conjoint, Marjolaine (Éric) et Claudia (Jean-François), son arrière-petite-fille adorée, Nellie, le petit Milan, sa soeur Monique (Gérard) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 janvier de 10 h à 14 h au complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos de LaSalle (1275 Av Dollard, LaSalle, QC H8N 2J1).Les funérailles en la chapelle du complexe suivront.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Pavillon Camille-Lefebvre, CHSLD où réside maintenant Hubert.