Ce dimanche à TVA: le gala «Célébration 2023» sera en mode musical

Le gala «Célébration 2023» sera plus musical que jamais ce dimanche à TVA.

Le réalisateur et metteur en scène Jean-François Blais souhaitait faire voyager les téléspectateurs ainsi que les participants des tirages à travers le temps, dans des numéros uniques qui seront présentés en direct, dès 19 h, depuis le Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

«J’ai voulu qu’on sorte du moule sans dénaturer le gala. Tout est intégré et il y a de la musique mur à mur. Je veux que le party lève et il n’y aura pas de temps mort. On ne sent pas le détachement entre les tirages et les numéros», a dit M. Blais, qui a notamment piloté «En direct de l’univers», «La Voix» et le Gala Artis.

TOMA ICZKOVITS

«On s’amuse dans différents thèmes. On visite les générations, on s’intéresse par exemple à la conquête de l’espace en refaisant l’histoire: ce n’est donc pas Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, mais bien Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu! Bref, on se crée des histoires à chacun des segments», a-t-il ajouté, mercredi, en marge des répétitions.

Pour mener le bal de cette 34e édition, Sébastien Benoît est de retour pour une quatrième année consécutive, mais c’est sa deuxième en «formule normale» devant public, la pandémie ayant joué les trouble-fête au cours des deux derniers galas.

TOMA ICZKOVITS

Sébastien Benoît est d'ailleurs ravi qu’on brasse la cage pour que ce soit «moins un numéro de variété, suivi d’un tirage et ainsi de suite», a-t-il dit à l’Agence QMI, précisant qu’on lui a «ajouté des choses à faire à gauche et à droite».

TOMA ICZKOVITS

L’animateur d’expérience sera épaulé par deux grands artistes, soit Gregory Charles et Véronic DiCaire. Et bien qu'il ne chante pas, ses deux comparses oui, et ils le feront avec les autres artistes invités que sont Marie-Luce Béland, Bleu Jeans Bleu, Corneille, Lunou, Pierre Lapointe et Suzie Villeneuve. La troupe DM Nation sera également de la partie pour donner encore plus de rythme à cette grande fête qui, comme l’a souligné Véronic, «permet de prolonger» le temps des Fêtes.

TOMA ICZKOVITS

Gregory Charles est pour sa part enchanté que ce soit un «feu roulant» musical tout du long. «Ce sera un très bon divertissant et il y aura de l’émotion pour tout le monde», a dit l’homme-orchestre.

Corneille, que l’on verra à «La Voix» dès le 15 janvier à titre de coach, partagera deux chansons qu’il a l’habitude de faire. «On a juste le goût de voir les gens faire du «cash» et d’obtenir des cadeaux. Chanter avec d’autres artistes, comme Bleu Jeans Bleu, c’est super le «fun» aussi», a-t-il souligné.

De son côté, Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, de Bleu Jeans Bleu, a indiqué que son groupe interprétera la chanson «Molle Twist Vanille-Vanille», tirée du plus récent opus du groupe, «Top Minou».

TOMA ICZKOVITS

C’est ComediHa! maintenant qui produit le gala «Célébration 2023», en collaboration avec Québecor Contenu.

En plus des prestations, Célébrations 2023 permettra de faire plusieurs. Parmi les prix les plus attendus, il y a le gros lot de 5 millions $, cinq lots de 1 million $, 40 lots de 50 000 $ et 50 escapades d’une valeur de 5000 $. Quelque 31 lots de 25 000 $ ont aussi été tirés du 1er au 31 décembre.