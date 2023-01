Comment réussir à convaincre mon fils?

Je suis la mère d’un garçon de 35 ans qui a vécu diverses formes de rejets depuis sa plus tendre enfance. Rejet de son père qui n’a pas voulu reconnaître sa paternité. Rejet de ses camardes de classe au primaire qui bousculaient ce garçon trop chétif. Rejet de ma famille qui le trouvait trop précieux dans sa façon d’être. Et finalement, rejet dans sa profession où le nombre de ceux et celles qui ne l’aiment pas l’empêche encore et toujours d’atteindre ses objectifs.

Heureusement que moi sa mère je suis là pour lui remonter le moral. Sinon je ne sais pas ce qu’il ferait pour surnager, d’autant moins actuellement, alors que sa deuxième blonde importante dans sa vie vient de le lâcher en partant avec leur enfant sous prétexte qu’elle ne peut plus supporter sa consommation d’alcool et de drogue. C’est moi qui se retrouve à devoir le supporter encore une fois. Je ne sais plus quoi faire pour l’aider. Venez à mon secours Louise.

Mère à bout de souffle et de ressources

Ce n’est pas à vous de faire les choses, c’est à lui, votre fils. Le changement doit venir de l’intérieur de celui ou celle qui vit un problème et qui souhaite s’en sortir. Faites attention que la béquille que vous semblez être pour lui ne participe à le mener à sa perte. Votre garçon a besoin de fouiller son parcours pour trouver où le bât blesse et travailler à se reconstruire.