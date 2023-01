BÉLANGER, Réal



À Montréal, le 27 décembre 2022, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Réal Bélanger, époux de feu Gilberte Dionne.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe, Sylvain et Chantal (Patrick), ses petits-enfants Louis-Philippe, Marie-Eve, Alyssa et Sébastien, ses arrière-petits-enfants Dylan et Eva, son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 8 janvier 2023, de 11h à 16h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.