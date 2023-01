GRANDCHAMP, Madeleine



Le 25 décembre 2022, est décédée à l'âge 71 ans, au Centre régional de Lanaudière, Madame Madeleine Grandchamp, fille de feu Gérard Grandchamp et de feu Raymonde Mondor, conjointe de Léon Fournier, demeurant à St-Damien.Madame Grandchamp laisse dans le deuil, outre son conjoint monsieur Léon Fournier, ses deux soeurs : Mariette (François Tupula) et Florence, ses neveux et nièces : Gabriel, Rachel, Agathe et Julien, ainsi que nombreux parents et amisMadame Grandchamp repose au69 BEAUSOLEILST-GABRIELHeures d'accueil: le samedi 7 janvier de 10h à 13h. Les funérailles auront lieu ce même jour à 13h30 en l'église de St-Damien, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Damien.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél: 450-835-4738 | Téléc : 450-835-9433