De nouvelles hausses de taxes en 2023, selon la Fédération canadienne des contribuables

En plus de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt qui pèsent déjà lourd sur le portefeuille des Québécois, des hausses de charges sociales sont à prévoir en 2023, selon le rapport annuel de la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Le rapport intitulé «Changements fiscaux du Nouvel An» et publié mercredi décrit les principaux changements fiscaux fédéraux et provinciaux prévus pour 2023. Il inclut notamment des hausses de taxes ou encore des changements fiscaux liés au régime de pensions ou de rentes.

Parmi ces changements, les Canadiens gagnant 66 600$ ou plus devront payer 255$ de plus au titre de l’impôt sur le régime de pensions du Canada (RPC) en 2023. Leurs employeurs paieront également 255$ de plus.

La taxe fédérale sur le carbone va de nouveau augmenter et passer à 14 cents par litre d’essence à compter du 1er avril 2023. Il en sera de même pour les taxes sur l’alcool qui augmenteront de 6,3% à la même date. Les taxes sur l’alcool représentent déjà environ la moitié du prix de la bière, 65% du prix du vin et plus des trois quarts du prix des spiritueux, selon le rapport de la FCC.

Au Québec, le taux d’imposition de l’assurance-emploi et le montant maximum de la rémunération assurable augmenteront tous deux en 2023. Les employés paieront 781$ et les employeurs 1093$ à l’assurance-emploi du Québec, soit une augmentation de 57$ pour les employés et de 80$ pour les employeurs.

Le taux d’imposition du Régime de rentes du Québec (RRQ) va lui aussi augmenter en 2023. Ainsi, les employés et les employeurs verseront chacun 3930$ au RRQ en 2023, ce qui représente une hausse de 154$ par rapport à 2022.

«Les contribuables québécois peinent à remplir leur panier d’épicerie ou à faire le plein à la station de service, mais le gouvernement ne fait qu’empirer les choses en augmentant les taxes», a déclaré Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC, par communiqué.

«Pendant que certains pays réduisent leurs impôts, Ottawa colle aux Canadiens des factures plus élevées», s’est pour sa part désolé Franco Terrazzano, directeur fédéral pour la FCC.