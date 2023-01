Début d’année sous les balles: le nouveau chef du SPVM prêt à serrer la vis

Le nouveau chef de la police de Montréal, Fady Dagher, a récemment interpellé ses troupes afin de faire connaître son intention de durcir le ton pour l’année à venir, alors que déjà deux fusillades sont survenues en autant de jours depuis le début janvier.

Celui qui est connu pour son approche communautaire a été clair dans ses quelques messages diffusés en direct sur les ondes radio peu avant Noël et au jour de l’An : lorsque la répression sera nécessaire, il sera au rendez-vous, nous ont rapporté des policiers sous le couvert de l’anonymat.

Fady Dagher, chef du SPVM

Fady Dagher perpétuait ainsi une tradition en s’adressant sur les ondes à ses milliers de policiers à l’approche de Noël.

Dans ses vœux, le nouveau chef a tenté de se faire rassurant en affirmant qu’il invitait tout le monde à prendre un dossier à la fois.

Le chef Dagher a également indiqué que, bien que l’aspect communautaire demeure important, faire imposer l’ordre et la loi sera une grande priorité pour lui.

Airbnb criblé de balles

Et sans grande surprise, l’année 2023 a commencé en lion pour les policiers de Montréal alors que déjà deux fusillades ont éclaté dans les rues de la métropole depuis le 1er janvier.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

La plus récente remonte à la nuit de lundi à mardi, alors qu’un logement du Mile-End a été criblé de balles par des suspects qui n’ont toujours pas été identifiés.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Lors du passage du Journal hier, les résidents de l’immeuble semblaient tous très nerveux et craintifs. Il faut dire que l’appartement visé par au moins dix coups de feu serait en réalité un Airbnb, non permis de surcroît dans ce secteur de la ville, qui cause beaucoup d’ennuis depuis des mois.

« Il y a énormément de va-et-vient, et on se plaint à la gestionnaire de l’immeuble depuis septembre, et rien ne change, lance un résident qui préfère demeurer anonyme par crainte de représailles. On voit que ce sont des gens peu fréquentables qui viennent ici. J’ai peur d’entrer chez moi parfois, ce n’est pas normal. »

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Quatre personnes « d’intérêt » ont été rencontrées par les policiers peu après l’événement, mais aucune arrestation n’a été effectuée. Les enquêteurs risquent d’ailleurs de mettre la main sur de précieuses images, alors qu’une caméra de surveillance est installée sur l’immeuble en question.

Des victimes ontariennes

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Dimanche soir, un autre incident violent est survenu à Mont-Royal alors qu’un véhicule a été la cible de plusieurs projectiles d’arme à feu. La conductrice, une femme dans la trentaine, a été atteinte au bras et à l’abdomen. Elle repose désormais dans un état stable. L’un des passagers a pris la fuite avant l’arrivée des policiers et n’a toujours pas été identifié alors que l’autre est demeuré sur les lieux. Au moins deux des trois individus impliqués sont ontariens et se trouvaient dans un véhicule détenant une plaque d’immatriculation de la province voisine. Aucune arrestation n’a été effectuée.