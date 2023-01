PERRAS Magella (née Poissant)



Originaire de Hemmingford, le 27 décembre 2022, est décédée Mme Magella Poissant, à l'âge de 98 ans, épouse de feu M. Guy Perras. Elle est allée rejoindre ses enfants feu Laurent, feu Monica, feu Charles et feu Danielle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Lucie), Louis (Paulette), Louise (feu Yvan), Jasmine, Midas (Monique), Jean-Luc (Lizz), Guylaine et France (Yoland), ses 17 petits-enfants, ses 20 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Romain de Hemmingford, le samedi 14 janvier 2023 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche à Fibrose kystique Canada.