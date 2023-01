MARTEL, Fernand



À Repentigny, le 25 décembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédé Fernand Martel, époux de feu Denise Girouard.Il est allé rejoindre son petit-fils Félix et sa fille Ghislaine. Il laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (feu Marcel), Francine (Danielle), Ronald (Hélène), Carole (Phong), Sylvie (Luc), Benoît (Chantal), 12 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, son beau-frère André Girouard (Bernadette), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au salon :le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu à l'église St-Charles-Borromée au 3341 Chemin St-Charles, à Terrebonne, le samedi 7 janvier à 10h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Claude-David pour leur dévouement et leurs bons soins.Des dons à la société de votre choix seraient appréciés.