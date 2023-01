LAPENNA, Florio



À Montréal, le vendredi 30 décembre 2022 est décédé, à l'âge de 85 ans, Florio Lapenna, époux de feu Maria Caporicci.Il laisse dans le deuil sa soeur Maria (feu Guerino), sa belle-soeur Angela (feu Giuseppe), ses neveux et nièces Émilia, Mimo (Giuliana), Libero (Sophie) et Francesco (Odilia), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 4 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lendemain matin dès 10h.Les funérailles seront célébrées le jeudi 5 janvier 2023, à 12h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue du Mans, St-Léonard, H1S 2A1 et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.