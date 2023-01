Féminicide à Montréal: une échelle pour la tuer

L’auteur du possible féminicide survenu au lendemain de Noël à Montréal aurait utilisé une échelle pour entrer dans le logement de sa victime en brisant une fenêtre, laissant croire qu’il avait prémédité son geste.

La victime est Marie Josie Vanté St-Ville, 45 ans, confirme le Bureau du coroner au Journal. Il s’agirait de la 14e femme tuée par un conjoint ou un ex-conjoint dans la province en 2022.

Selon nos informations, Jacques Jérôme Estimé, 45 ans, serait entré par effraction par la fenêtre du balcon de Mme Vanté St-Ville avant de l’assassiner à coups de marteau et de s’enlever la vie.

Les deux corps ont été trouvés dans une cage d’escalier de l’immeuble de Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal.

« C’est sûr que ça démontre un niveau de détermination. Tu vois en partant que ce gars avait une intention malicieuse. Une introduction par effraction, c’est déjà un crime. Ça ne s’enlignait pas du bon bord », commente André Gélinas, ancien sergent détective au Service de police la Ville de Montréal (SPVM).

« C’est un phénomène de lâcheté. Il commet l’irréparable et après il se suicide », ajoute l’ex-policier.

Aucun antécédent

Jacques Jérôme Estimé n’avait aucun antécédent criminel. Il travaillait comme agent de sécurité chez GardaWorld. Il était à l’emploi de l’entreprise depuis 2019, confirme l’équipe des relations médias par courriel.

Les enquêteurs soulignent que le suspect et sa victime ont déjà eu une liaison, mais ils ignorent s’ils formaient toujours un couple au moment du drame. Chose certaine, Mme Vanté St-Ville habitait seule.

L’homme qui l’aurait assassinée serait entré dans sa vie il y a deux ou trois mois.

« Avant, je n’entendais pas de chicanes ni autre chose. Je l’entendais faire du ménage et parler », a raconté un voisin sous le couvert de l’anonymat. La dame habitait quant à elle un logement voisin depuis environ deux ans, a-t-il rapporté.

Il a du mal à s’expliquer comment l’homme a pu en arriver là.

« Qu’est-ce qui fait à un moment donné qu’une relation affective ou conjugale vire au vinaigre et que tout d’un coup, le gars “snappe” et décide de tuer la fille ? On aimerait ça trouver une façon d’intervenir en amont », soulève André Gélinas, qui a œuvré pendant 21 ans au SPVM.

De l’aide pour les voisins

L’organisme Prévention Pointe-de-l’Île organise une rencontre le 11 janvier au Centre Roussin pour les voisins touchés.

« Parfois, juste parler, c’est une solution. On essaie de mettre les citoyens au cœur de l’action. On veut les accompagner là-dedans », explique la directrice, Johanne Daigle.

Des intervenantes ont cogné à une centaine de portes dans le voisinage en vue de la rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du programme Résilience communautaire, auquel participent cinq arrondissements du nord-est de Montréal, dont Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

L’an dernier, les citoyens ont établi un « diagnostic » de leurs préoccupations par rapport à la sécurité urbaine. À Pointe-aux-Trembles, c’est l’enjeu des féminicides qui a été nommé.

« On en a eu quelques-uns dans la dernière année », souligne Mme Daigle.

LES 14 FÉMINICIDES EN 2022 AU QUÉBEC

Patrizia Rao 59 ans

18 février

59 ans 18 février Maria Cristovao 70 ans

19 février

70 ans 19 février Madeleine Désormeaux 68 ans

31 mars

68 ans 31 mars Louise Avon 64 ans

1 er avril

64 ans 1 avril Monique Landry 58 ans

5 mai

58 ans 5 mai Audrey Sabrina Gratton 43 ans

1 er août

43 ans 1 août Kamila Rodriguez Vital de Queiroz 39 ans

17 août

39 ans 17 août Gisèle Itale Betondi 29 ans

8 septembre

29 ans 8 septembre Viergemene Toussaint 42 ans

16 septembre

42 ans 16 septembre Synthia Bussières 38 ans

25 septembre

38 ans 25 septembre Karine Bélanger 36 ans

25 septembre

36 ans 25 septembre Annie Di Lauro 90 ans

19 octobre

90 ans 19 octobre Donna Callahan 69 ans

11 décembre

69 ans 11 décembre Marie Josie Vante St-Ville 45 ans

26 décembre