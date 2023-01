ICI Télé: la quotidienne «STAT» est renouvelée pour une 2e saison

Avec son auditoire moyen de 1,5 million de téléspectateurs du 12 septembre au 6 novembre, selon Numeris, il aurait été étonnant que «STAT» ne revienne pas à l’antenne d’ICI Télé pour une deuxième saison.

Le diffuseur public a confirmé mercredi le retour de la quotidienne mettant en vedette Suzanne Clément, Normand D’Amour, Patrick Labbé, Stéphane Rousseau et Geneviève Schmidt dans sa grille 2023-2024.

«Louée par la critique et suivie par un auditoire moyen confirmé de 1 563 000 au 6 novembre, "STAT" établit un record pour la première saison d’une dramatique quotidienne. "STAT" est une grande réussite à tous points de vue. Elle est le fruit de la combinaison des talents exceptionnels de l’autrice Marie-Andrée Labbé, de la formidable distribution, de l’équipe technique, des réalisateurs et des producteurs Fabienne Larouche, Michel Trudeau et Guillaume Lespérance. C’est pourquoi je suis très heureuse de confirmer son retour pour la saison prochaine», a précisé la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, dans un communiqué.

Dans une citation commune, les trois producteurs ont indiqué: «Nous remercions Radio-Canada pour sa confiance renouvelée, l’autrice Marie-Andrée Labbé pour l’humanité de ses textes, Suzanne Clément et toute l’équipe de comédiens pour leur jeu exceptionnel, l’équipe de réalisateurs et l’équipe technique qui permettent au public de plonger soir après soir dans cet univers fascinant qu’est le milieu hospitalier».

À l'instar de sa concurrente «Indéfendable», dont TVA n’a toujours pas confirmé le retour, «STAT» revient en ondes le lundi 9 janvier, à 19 h.