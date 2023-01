La Tchéquie en finale grâce à une victoire à l’arraché

L’attaquant tchèque Jiri Kulich a permis aux siens de l’emporter par la marque de 2 à 1 en prolongation face à la Suède lors de la première demi-finale du Championnat du monde de hockey junior, mercredi, à Halifax.

L’espoir des Sabres de Buffalo – à qui le CH a préféré Filip Mesar au repêchage de 2022 – a foncé au filet avec vitesse, déjouant deux défenseurs et terminant le travail à l’aide d’un bon tir qui a passé au-dessus de la jambière du gardien adverse. Kulich a donc envoyé son équipe en finale et a permis à son pays de mettre la main sur une première médaille depuis 2005 et d’atteindre une première finale depuis les deux médailles d’or remportées en 2000 et 2001.

JIRI KULICH SENDS CZECHIA TO THE GOLD MEDAL GAME 🇨🇿#WorldJuniors pic.twitter.com/yPRFzfM40W — TSN (@TSN_Sports) 4 janvier 2023

Tirant de l’arrière 1 à 0, les Tchèques ont multiplié les attaques vers le filet, dominant sur le plan des tirs 14 à 3 en troisième période, pour tenter de revenir de l’arrière.

L'entraîneur-chef des Tchèques, Radim Rulik, a tenté le tout pour le tout en retirant le gardien avec plus de deux minutes à faire au match. C’est finalement l’espoir des Blue Jackets de Columbus David Jiricek qui a forcé la tenue de la prolongation avec 38 secondes à faire au match. Celui-ci a décoché un tir puissant qui a glissé dans le bas du filet. Le portier suédois Carl Lindblom n’a pas pu intervenir à temps.

Ce dernier, qui a été l’un des meilleurs gardiens du tournoi, se dirigeait tranquillement vers son troisième blanchissage en six matchs.

Après une première période sans histoire qui a permis aux deux équipes de s’étudier, ce sont les Suédois qui se sont imposés en premier. Ludvig Jansson a donné les devants à son équipe dans les premiers moments du deuxième tiers. L’espoir des Panthers de la Floride a marqué son quatrième filet du tournoi en dirigeant un tir précis dans la lucarne qui a pris de vitesse le gardien Tomas Suchanek.

L’homme masqué tchèque a dû se signaler en prolongation, donnant une chance à son équipe de remporter cette rencontre, alors qu’il avait été très peu visé au troisième tiers.

La Tchéquie est encore la seule formation invaincue en temps réglementaire, sa seule défaite étant survenue aux mains de la Suède par la marque de 3 à 2 en prolongation pendant la phase de groupe.

Le gagnant du match entre le Canada et les États-Unis ira rejoindre la Tchéquie en grande finale qui aura lieu vendredi, à Halifax. Quant à lui, le perdant affrontera la Suède pour la médaille de bronze jeudi.

L’Autriche reléguée

Plus tôt dans la journée, l’Autriche a perdu la série de relégation deux de trois l’opposant à la Lettonie.

La troupe dirigée par l’entraîneur-chef Kirk Furey a baissé pavillon 4 à 2 dans le deuxième match, et ce, après avoir perdu le premier duel au compte de 5 à 2.

L’Autriche se retrouvera donc dans la Division 1 l’an prochain, tandis que la Lettonie est dorénavant assurée d’être du Championnat du monde 2024 à Göteborg, en Suède.

C’est la Norvège qui prendra la place de l’Autriche dans le meilleur regroupement de pays et qui aura la chance de participer à la prestigieuse compétition tenue pendant le temps des Fêtes. Cette nation avait remporté le championnat de la Division 1 en décembre dernier.

Pour revenir à la rencontre du jour, Bogdans Hodass, Girts Silkalns, Dans Locmelis et Sandis Vilmanis avaient donné les devants à la Lettonie.

Luca Auer et Finn van EE ont fait mouche dans les cinq dernières minutes de jeu pour un espoir de remontée à l’Autriche, mais c’était très peu trop tard.