Le pilote de rallye Ken Block: un ambassadeur de BRP meurt dans un accident de motoneige

Le pilote de rallye Ken Block, connu pour ses vidéos YouTube extrêmes (visionnées plus d’un milliard de fois) où il effectue des dérapages contrôlés à haute vitesse au volant de bolides modifiés dans les rues Los Angeles, Londres ou San Francisco, s’est tué lundi en motoneige, dans l’Utah. Cet influenceur était non seulement un fou du volant, mais aussi un entrepreneur à succès. Sa valeur nette était de 200 millions $ US (273 millions $ CA) à ce jour. Voici les principaux projets dans lesquels il a été impliqué.

L’audiovisuel avec Hoonigan Industries

Après la vente de DC Shoes, l’entrepreneur a lancé Hoonigan Industries. Une de ses filiales, Hoonigan Media Machine, crée des vidéos de cascades extrêmes, de courses et des vidéos pratiques de course. Selon la chaîne ESPN, les vidéos de la série Gymkhana ont été visionnées plus d’un milliard de fois.

Les chaussures DC

En 1993, Ken et un ami fondent DC Shoes, la marque populaire de chaussures pour planchistes à roulettes, dans le garage de Ken, à Carlsbad, en Californie. Il avait besoin de 10 000 $ pour le capital d’amorçage et après beaucoup de persuasion, ses parents ont accepté de lui prêter l’argent, selon Hotcars.com. Après 10 ans, la société générait des ventes de 100 millions de dollars. Quicksilver a acheté l’entreprise en 2004 pour 87 millions de dollars.

Des partenariats avec des fabricants automobiles

Après son aventure avec DC Shoes, Ken Block s’est lancé dans les courses de rallye sur terre battue. Pendant sa carrière, Block a remporté cinq « top 5 » ainsi que le titre de recrue de l’année décerné par Rally America en 2005, à bord d’une Subaru WRX STi. Chemin faisant, il a conclu des partenariats avec les fabricants automobiles Subaru, et plus tard, Ford.

Un des visages de la marque Can-Am

Depuis 2015, Ken Block était ambassadeur pour la marque de motoneiges et véhicules hors route Can-Am, fabriqués par Bombardier Produits récréatifs (BRP). Son rôle était de faire valoir les capacités du véhicule hors route Maverick. Il est d’ailleurs décédé lundi au guidon d’une motoneige, dont le modèle n’a pas été confirmé.

Le développement de voitures zéro émission

Ken Block s’était récemment associé à Audi pour l’aider à développer des voitures zéro émission. Block devait assurer le développement technique des voitures électriques, à titre de pilote d’essai pour l’entreprise, selon RPMweb. Dans un communiqué d’Audi, Block mentionne que la réduction des émissions est importante, mais aussi que « La voiture électrique est beaucoup plus rapide ! Et tout ce qui me permet d’aller plus vite me rend heureux »