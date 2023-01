Les autorités roumaines auraient saisi la collection de voiture des frères Tate

L’évènement survient quelques jours après que l’influenceur controversé et son frère aient été arrêtés en Roumanie pour proxénétisme aggravé.

• À lire aussi: Un influenceur britannique controversé détenu en Roumanie pour proxénétisme

Selon The Independent, la collection de voitures de luxe, estimée à plus de 5 millions d’euros, a été saisie en plus d’immeubles, dont un où les deux frères vivaient. Ils y auraient détenu 6 femmes contre leur gré.

Rappelons que les frères Tate ont été arrêtés après un échange médiatisé entre Andrew et l’écologiste Greta Thunberg. La réponse de Tate à Thunberg, faite via une vidéo, a permis aux autorités roumaines de retrouver le malfaiteur connu pour ses propos misogynes et violents.

«Non seulement Greta Thunberg a détruit Andrew Tate avec son tweet, mais elle l'a tellement énervé qu'il a informé par inadvertance les autorités roumaines de sa présence en Roumanie avec sa vidéo de retour boiteuse. Greta est une légende absolue», a tweeté une internaute.