Max Pacioretty pourrait jouer jeudi

Les Hurricanes de la Caroline ont retiré le nom de l’attaquant Max Pacioretty de la liste des blessés, mercredi.

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal pourrait donc disputer son premier match de la saison et son premier affrontement dans l’uniforme des «Canes» jeudi soir, alors que les Predators de Nashville seront de passage au PNC Arena.

Pacioretty a été opéré pour soigner une déchirure d’un tendon d’Achille le 10 août dernier, après s’être blessé pendant un entraînement estival. Un peu moins d’un mois plus tôt, l’Américain avait été obtenu par les Hurricanes des Golden Knights de Vegas en retour de considérations futures.

L’avant de 34 ans a inscrit 19 buts et fourni 18 mentions d’aide pour 37 points en 39 rencontres avec les «Chevaliers Dorés» en 2021-2022. Pacioretty avait été contraint de rater plus de la moitié de cette saison en raison d’une blessure au bas du corps et d’une opération à un poignet.

Sélectionné en première ronde (22e au total) du repêchage de 2007 par le Tricolore, Pacioretty a disputé les 10 premières campagnes de sa carrière professionnelle avec l’organisation montréalaise. Il a amassé 323 buts et 319 aides pour 642 points en 850 matchs dans la Ligue nationale.