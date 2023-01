«Mercredi» : la série de Netflix bat un nouveau record

La famille Addams est décidément en vogue. La série de Netflix, « Mercredi », a encore une fois fait le buzz en dépassant les 5 milliards de minutes de visionnage pour sa première semaine de diffusion.

• À lire aussi: Les services de streaming dépassent les services de télévision conventionnels

• À lire aussi: La 2e saison de «Portrait-robot» sur Club illico: qui a attaqué Maryse et Ève reverra-t-elle son fils?

La popularité de Jenna Ortega n'est pas prête de redescendre. L'actrice, qui incarne la terriblement malicieuse Mercredi dans la série du même nom sur Netflix, peut se réjouir du succès de ce programme. D'après Nielsen, la série a battu un nouveau record avec 5,3 milliards de minutes visionnées dans sa première semaine complète de diffusion, du 28 novembre au 4 décembre 2022. « Mercredi » est le quatrième programme à réaliser l'exploit de dépasser le palier des 5 milliards de vues, qui n'a été battu précédemment que sept fois, a précisé Nielsen.

La série du géant américain, sortie le 23 novembre 2022 sur Netflix, est habituée aux records. Pour ses cinq premiers jours de disponibilité, « Mercredi » avait déjà atteint les 5,988 milliards de minutes regardées, établissant ainsi un record pour la deuxième plus grande semaine de streaming jamais enregistrée par Nielsen. En premier, on retrouve la quatrième saison de « Stranger Things », avec 7,2 milliards de minutes visionnées dès sa première semaine sur Netflix.

En deuxième place des programmes les plus regardés entre le 28 novembre et le 4 décembre sur Netflix, d'après les analyses de Nielsen, on retrouve la série « Toujours là pour toi » (« Firefly Lane ») avec 967 millions de minutes regardées pour la première partie de son ultime saison avec Katherine Heigl. Malgré une baisse de 1,5 milliard de minutes regardées par rapport à la semaine précédente, le retour de la comédie « Dead To Me » complète le top 3 avec 898 millions de minutes visionnées pour sa troisième et dernière saison.

Côté films, le long-métrage norvégien « Troll » s'impose avec 880 millions de minutes regardées, suivi de « Bullet Train » avec Brad Pitt et ses 701 millions de minutes visionnées, disponible depuis le 3 décembre sur la plateforme de streaming, soit deux jours de moins que le film en top de classement. Netflix domine le top 3 puisque « The Noel Diary », une comédie de saison dans la pure tradition américaine, qui a enregistré 517 millions de minutes regardées, complète le podium. Avec les fêtes de fin d'année, le film culte « Maman, j'ai raté l'avion » a repris du poil de la bête en s'imposant quatrième du classement des films les plus streamés, toutes plateformes confondues, avec 480 millions de minutes regardées.

*Source : Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, et Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.